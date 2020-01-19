Украинское посольство потребовало исключить изображение трезубца из британского антитеррористического пособия

Посольство Украины в Лондоне требует удалить украинский герб Трезубец из британского антитеррористического пособия. Об этом дипмиссия заявила в Twitter 19 января.
«Размещение Трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по экстремизму, подготовленному антитеррористической полицией для британских учителей и медицинского персонала, является крайне возмутительным. Здесь нет преемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы Трезубец был удален из руководства с официальными извинениями», – говорится в заявлении.
Посольство опубликовало скриншот страницы руководства, на котором украинский Трезубец изображен в числе экстремистских татуировок.
Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb
— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020
Как пишет The Guardian, в руководство также были включены «Гринпис», зоозащитное движение Peta и ряд других организаций.
В полиции заявляют, что не все группы, которые в нем фигурируют, обозначены как экстремистские, и не все знаки и символы в документе, представляют интерес для борьбы с терроризмом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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