Украинец Прима стал 11-м в гонке преследования на Кубке мира по биатлону, Пидручный не завершил гонку

Украинец Артем Прима 19 января занял 11-е место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает Biathlon.com.ua.
Прима на четырех огневых рубежах дважды не попал в мишени и финишировал 11-м, отстав от победителя француза Мартена Фуркада на одну минуту и девять секунд.
Второе место занял еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе, бронзу завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
В гонке приняли участие еще трое украинских биатлонистов: Антон Дудченко финишировал 29-м, Сергей Семенов – 40-й, Дмитрий Пидручный не завершил гонку из-за семи промахов на огневых рубежах.
В этот же день прошла женская гонка преследования. Украинка Вита Семеренко заняла в ней восьмое место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинец Артем Прима 19 января занял 11-е место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает Biathlon.com.ua. Прима на четырех огневых рубежах дважды не попал в мишени и финишировал 11-м, отстав от победителя француза Мартена Фуркада на одну минуту и девять секунд. Второе место занял еще один представитель […]
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