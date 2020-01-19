«Красивая семья»: 62-летняя Юдашкина оценила фотографию Орбакайте с дочкой и супругом

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина – Марина, оценила последнюю публикацию Кристины Орбакайте в соцсети Instagram. На снимке певица запечатлена в компании 7-летней дочери и супруга Михаила Земцова.

Как известно, уже долгие годы именитый модельер Валентин Юдашкин дружит с Аллой Пугачевой и всей её семьей. Общий язык с Примадонной нашла и его супруга: вместе с дизайнером они нередко бывали в гостях у Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Накануне 62-летняя Марина Юдашкина поставила лайк публикации Кристины Орбакайте, на которой певица запечатлена вместе с супругом и дочерью Клавдией.

По-видимому, фотография была сделана во время новогодних празднований. Знаменитость поздравила близких и друзей с прошедшими праздниками еще раз. В комментариях к посту супруга Юдашкина присоединилась к поздравлению, а также отметила, что у певицы очень красивая семья.

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