Дана Борисова рассказала о полученном от молодого поклонника «непристойном предложении»

Известная отечественная телеведущая Дана Борисова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала скриншот сообщения от некоего «молодого поклонника». Мужчина сделал ей «непристойное предложение» провести вместе ночь за «круглую» сумму.
Дана Борисова в отличие от большинства коллег не стесняется выставлять на публику подробности личной жизни. Так, недавно ведущая получила предложение от оставшегося неизвестным фолловерам молодого человека провести с ним время. Поклонник согласен оплатить Борисовой перелёт бизнес-классом, номер в лучшем отеле и заплатить 300 тысяч рублей за проведённую вместе ночь. При этом житель предлагает продлить «рандеву» на трое суток, а затем чартерным рейсом вернуться с ним в Москву. Именно последний пункт Дана Борисова отметила особенно, сопроводив его смайлами в виде смеющихся до слёз лиц, а вот что она ответила настойчивому поклоннику, так и остаётся пока неизвестным.
Между тем, на днях Борисова в очередной раз помирилась с дочерью Полиной, о конфликте с которой рассказывала подписчикам в соцсети. Тогда в ссору вмешался отец девочки, вызывал правоохранителей и медиков в дом бывшей супруги, что лишь «разожгло» скандал. Теперь же, по словам телеведущей, Полина первой пошла на примирение, а мать лишь недоумевает относительно произошедшего и вмешательства в семейные дела посторонних.
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Последнее: Известная отечественная телеведущая Дана Борисова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала скриншот сообщения от некоего «молодого поклонника». Мужчина сделал ей «непристойное предложение» провести вместе ночь за «круглую» сумму. Дана Борисова в отличие от большинства коллег не стесняется выставлять на публику подробности личной жизни. Так, недавно ведущая получила предложение от оставшегося неизвестным фолловерам молодого человека провести […]
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