Для пользователей ПК назвали основные особенности перехода с Windows 7 на «десятку»

Начиная с 14 января текущего года американский технологический гигант — компания Microsoft полностью прекратила поддержку ОС Windows 7. Пользователям ПК уже давно рекомендуют переходить на более новую версию — «десятку», а эксперты рассказали об основных особенностях иной «операционки».

Отсутствие поддержки означает, что в будущем юзеры, не перешедшие с Windows 7 на другую версию, не смогут, в частности, получать обновления безопасности, то есть, лишатся возможности обезопасить своё устройство от вирусов. При этом в Microsoft давно рекомендовали перейти на Windows 10, несколько отличающуюся от «семёрки». Так, в новой ОС пользователям ПК не нужно вводить пароли для разблокировки устройства, так как в ней предусмотрена система распознавания лиц. Также для многих может оказаться удобным Timeline – приложение, позволяющее получать доступ к ранее используемым файлам.

Для лучшего ознакомления с новыми возможностями Windows 10 юзер может воспользоваться виртуальным помощником Cortana, вызвав его голосовой командой и за короткий срок получив ответы на любые прописанные в алгоритме вопросы и задачи. Также в отличие от Windows 7 в новинке можно синхронизировать работающий на платформе Android смартфон с ПК, для чего предусмотрено приложение Your Phone, а при помощи Windows Sandbox можно проверить в виртуальном рабочем столе вызывающие подозрения программы.

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