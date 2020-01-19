Президент Венисуэлы Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью The Washington Post заявил о своей готовности к прямому диалогу с США. Он подчеркнул, что если между Вашингтоном и Каракасом отношения будут строиться на взаимном уважении и диалоге, то от этого выиграют все.



Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью The Washington Post заявил, что все ещё контролирует свою страну и готов к прямому диалогу с Соединёнными Штатами. В частности, он подчеркнул, что значительные изменения в отношениях между двумя странами могли бы произойти в том случае, если бы Вашингтон наладил с ним прямой канал.

«Если между правительствами будет уважение, то будьте уверены, какими бы великими США ни были, с помощью уважения и диалога, обмена правдивой информацией и общения можно выстроить новый вид отношений», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Он также добавил, что отношения на основе уважения и диалога выгодны для всех сторон.

«В рамках же конфронтационных отношений проигрывают все. Такова формула», — заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы, как напоминает издание, неоднократно выражал своё видение того, что Трампа обманули его политические советники, и его приводило в замешательство то, что глава Белого дома пытался наладить контакты с северокорейским лидером Ким Ченом Ыном, но не с ним.

«Я считаю, что Майк Помпео потерпел фиаско в Венесуэле, — подчеркнул Мадуро. — И именно он несёт ответственность за этот провал Дональда Трампа в его политике по отношению к нашей стране. По-моему, Помпео живёт в мире фантазий. Он оторван от реальности. Думаю, у Трампа были ужасные советники, которые сформировали у него неправильное видение. Джон Болтон (бывший советник по национальной безопасности. — ИноТВ), Майк Помпео, Эллиот Абрамс (спецпредставитель США по Венесуэле. — ИноТВ) сформировали у него неправильное видение».

Между тем, как отмечает The Washington Post, Соединённые Штаты твёрдо придерживаются позиции, согласно которой прямые переговоры с Мадуро можно будет проводить лишь в том случае, если он как минимум будет готов обсудить свой уход из власти. В противном случае прямые переговоры могут лишь укрепить позиции венесуэльского президента.

Мадуро также заявил о готовности сесть за стол переговоров с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, который, однако, недавно лишился поста спикера Национальной ассамблеи. Президента Венесуэлы при этом обвиняют в том, что он добился этого путём подкупа и вымогательства.

«Ответственность за потерю ассамблеи несёт Хуан Гауидо. Он и его ошибки. Не надо теперь возлагать вину за это на меня. Именно он теперь должен ответить перед Соединёнными Штатами», — прокомментировал ситуацию Мадуро.

Тем не менее, как отмечается в статье, президент Венесуэлы, по всей видимости, отвергает одно из ключевых требований оппозиции: позволить переходному правительству обновить состав Верховного суда и Национального избирательного совета.

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