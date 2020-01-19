На шествии памяти Маркелова и Бабуровой задержаны более 10 человек

В Москве на согласованном с властями шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых неонацистами 11 лет назад, задержаны более десяти человек.

Полицейские выхватывали их из толпы по ходу движения колонны и уводили в автозаки. О причинах задержаний пока не сообщается. Известно, что активист Константин Фокин был задержан ещё до начала шествия за плакат, на котором было написано "Путин, уходи!".

Шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Москва, 19 января 2020 г.

В остальном шествие прошло без инцидентов. Его участники, кроме возложения цветов на месте гибели Маркелова и Бабуровой, выразили протест против преследований политических активистов, пыток и репрессий. Организаторы акции отметили, что если раньше основная угроза антифашистам исходила от неонацистов, то теперь она исходит от власти. В подтверждение этому они несли плакаты с фотографиями обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", большинство из которых являются анархистами и активистами движения антифа. Соратники обвиняемых считают это уголовное дело полностью сфабрикованным ФСБ.

Некоторые участники шествия несли в руках конституцию России в знак протеста против "конституционного переворота", которым они называют предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к основному закону страны.

Шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Москва, 19 января 2020 г.

Ранее московский муниципальный депутат Юлия Галямина предложила расширить повестку шествия памяти Маркелова и Бабуровой, объявив о начале кампании "против госпереворота". В субботу сотрудники полиции зачитали ей предостережение о недопустимости проведения несогласованных акций. В свою очередь, организаторы сегодняшнего шествия подчёркивали, что не против участия в нём защитников конституции, но предупредили, что его основная тематика и лозунги не меняются.

Всего в ставшем уже традиционным антифашистском шествии памяти Маркелова и Бабуровой приняли участие около полутора тысяч человек.

Радио Свобода вело прямую трансляцию акции.

Придерживавшийся левых взглядов адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, а организатором – Илья Горячев. Все они были членами неонацистской организации БОРН.

Шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Москва, 19 января 2020 г.

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