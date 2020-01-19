МИД заявил о попытках срыва перемирия в Ливии

Режим прекращения огня в Ливии соблюдается, однако есть провокаторы, которые хотят его сорвать, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Есть отдельные нарушения, потому что, к сожалению, есть недисциплинированные элементы, поэтому есть нарушения, но их очень мало», – приводит его слова ТАСС.

Ситуация на местности, по его словам, внимательно отслеживается российскими специалистами. За исключением небольших нарушений, режим прекращения огня соблюдается, сказал замглавы МИД России.

«Есть провокаторы, которые хотят его сорвать, но я думаю, что у серьезных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер», – заключил Богданов.

В настоящее время в Берлине проходит международная конференция по ливийскому урегулированию. В ней принимают участие как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента РФ Владимира Путина.

На полях берлинского саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео.





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