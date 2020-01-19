Королева Елизавета II впервые с начала года появилась на публике в компании сына-изгоя — принца Эндрю

Поклонники королевской семьи все еще отходят от последствий «мегзита». Для тех, кто все пропустил, напомним: минувшей ночью Букингемский дворец объявил итоги переговоров. И они таковы: с весны этого года Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Кроме того, им придется вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов в государственную казну — именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. В своем официальном заявлении королева почеркнула, что внук, его жена и сын останутся любимыми членами ее семьи.

Как оказалось, широкого сердца Ее Величества хватило не только на Гарри и Меган, имена которых за последние пару месяцев возглавляют скандальные заголовки, но и на «опального» принца Эндрю. Младший брат принца Чарльза и средний сын Елизаветы II с прошлого лета был под пристальным вниманием прессы из-за его дружбы с миллионером Джеффри Эпштейном, виновным в многочисленных секс-преступлениях. Принца Эндрю даже отстранили от королевских обязанностей. И лишь шокирующее заявление Меган Маркл и принца Гарри о выходе из монаршей семьи снизило накал страстей.

И вот сегодня утром королева Елизавета по обыкновению посетила воскресную службу в Сандрингеме. А компанию ей составил принц Эндрю. Оба при этом были в прекрасном расположении духа и не скрываясь позировали репортерам. Однако строить предположения о том, сможет ли это утро повлиять на дальнейшую судьбу принца-изгоя, еще очень рано. Известно, что имени принца Эндрю до сих пор нет в списке участников парада Trooping the Colour, в котором он всегда выступал ранее. Для королевской семьи этот праздник особенный, ведь именно в этот день Елизавета II официально будет отмечать свое 94-летие.

В немилость королевской семьи сын Елизаветы II попал после того, как дал откровенное интервью в программе BBC Newsnight в ноябре 2019 года. В беседе, посвященной его скандальной дружбе с Эпштейном и обвинениям принца в связи с несовершеннолетними, Эндрю опроверг все обвинения жертвы Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что на момент встречи с принцем ей не было 18. Подлинность фотографии, на которой Эндрю обнимает Вирджинию за талию, он также поставил под сомнение.

Это определенно я. Но фотография сделана не в Лондоне, потому что обычно я ношу костюм и галстук. А на этом снимке я в дорожной одежде. К тому же объятия и публичные проявления любви — это не то, что мне свойственно.При этом на протяжении всего интервью Эндрю сожалел о том, что оставался в контакте с осужденным за сексуальное рабство Эпштейном, который совершил суицид в тюрьме Нью-Йорка в августе этого года.

Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я подвел семью,- признался принц Эндрю.

Между тем общественность посчитала интонацию высказываний принца неуместной, а его выражения вроде «сложно с кем-то переспать, а потом забыть» — звучащими неподобающе для члена королевской семьи. «С каждым ответом Эндрю только глубже себя закапывал», — высказали мнение зрители резонансного эфира.

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