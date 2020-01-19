«Немедленно убрать из власти»: Тимошенко прилюдно разнесла Зеленского

19.01.2020, 17:05, Разное

В эфире телеканала ZIK бывший премьер-министр привела неутешительные для власти данные: в минувшем году Украину покинули 1,9 миллиона человек. По ее мнению, граждане массово бегут из страны из-за проводимой Владимиром Зеленским внутренней политики. 

«Нас убивают морально, нас убивают физически, демонтируя нашу систему здравоохранения, нас добивают еще духовно, ибо забирают у нас нашу основу. Помимо этого, нас убивают экономически, забирая ресурсы, которыми мы располагаем», – выразила мнение лидер партии «Батькивщина».

Юлия Тимошенко призвала жителей страны перестать закрывать глаза на действия украинского лидера и объединить свои силы, чтобы дать ему отпор. В противном случае это будет означать, что «нация непригодна к самостоятельной государственной жизни».

«Вопрос стоит впервые за все время независимости Украины так, быть Украине или вообще ей не быть. Наша задача сейчас понять, кто нами руководит реально, что с нами действительно делают, посмотреть законы, которые принимаются и немедленно убрать всех из власти», – цитирует ее «ПолитНавигатор».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Группа исследователей из Дании заявила, что постукивание по банке с пивом вовсе не защищает напиток от вспенивания. На протяжении длительного времени люди считали миф о защите пива от вспенивания после постукивания по банке реальным. Более того, данный миф продолжал бы свое существование, если бы до него не добрались физики из Дании, которые решили провести столь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика