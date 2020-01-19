Назван ТОП-10 самых комфортных автомобилей современности

Эксперты из Великобритании по результатам проведённого опроса среди местных автолюбителей составили ТОП-10 самых комфортных автомобилей современности. Вошедшие в список модели оценивались исключительно из соображений удобства для водителя и пассажиров, а технические характеристики в расчёт не принимались.

Таким образом оказалось, что больше всего соответствует характеристике комфортного авто представитель немецкого автопрома — Mercedes-Benz E-Class. Модель назвали достаточно мощной, но при этом экономичной, с умеренно плавным ходом и высокотехнологичным внутренним устройством салона. За ним на второй строке разместился Citroen C3, а на третьей – Jaguar XF. Последняя модель отмечена как комфортная для всех пассажиров, обладающая высококлассным дизайном интерьера, развивающая высокую скорость и отлично управляемая.

По мнению британских респондентов, высоким уровнем комфорта и сравнимым с люксовыми авто интерьером обладают Skoda Superb и Volvo S90, занявшие соответственно четвёртую и пятую строчку ТОПа. Кроме вышеназванных, в рейтинге названы два «немца» — Mercedes-Benz S-Class и BMW 5 Series, два «британца» — полноразмерный люксовый внедорожник Land Rover Range Rover и элегантный премиальный седан Rolls-Royce Ghost, а также Infiniti Q30 от японского бренда.

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