Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии

Дарья Жукова, бывшая жена одного из богатейших россиян Романа Абрамовича, и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу в Швейцарии. Торжество, по информации СМИ, обошлось в 6,5 млн долларов.

Брак был оформлен еще в октябре прошлого года, но отпраздновать пара решила в январе на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. На торжество пригласили в том числе британскую принцессу Беатрису, дизайнера Стеллу Маккартни, актрису Кейт Хадсон и супермодель Карли Клосс, пишет Daily Mail.

Жукова и Абрамович расстались в 2017 году. В браке у них родились сын и дочь.

За десять лет до этого, в 2007 году, Абрамович развелся со своей прежней женой. По итогам бракоразводного процесса Ирина Абрамович получила 300 млн долларов.





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