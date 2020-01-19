Ткаченко о законе об украинском языке: Бужанский подошел ко мне и сказал: «Спасибо, я все понял»

Нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью НВ, опубликованном 19 января, что выступает за поиск диалога среди народных депутатов.

«[Нардеп от «Слуги народа» Максим] Бужанский, например, написал пост о том, что хочет отмены закона о языке. Я ему достаточно быстро как глава комитета ответил, что это не в повестке дня, это крайне деликатная сфера, его и так принимали, условно говоря, напряженно. После чего Бужанский подошел ко мне и сказал: «Спасибо, очень корректно, я все понял». То есть, это демонстрация силы диалога», – заявил Ткаченко.

По его словам, «очень часто вот эти эмоции и эгоцентричная позиция тех, кто сидит под этим страшным куполом, застят им глаза – падает планка и возможность диалога исключается».

«Я всегда за поиск диалога. И мы будем инициировать диалоговые площадки внутри партии, чтобы примирять разные интересы», – добавил Ткаченко.

Бужанский в декабре 2019 года написал в в Facebook, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене закона о государственном языке.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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