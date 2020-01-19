«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Челси» проиграл «Ньюкаслу». Результаты 23-го тура чемпионата Англии

18 января состоялось восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 0:0
Нереализованный пенальти: Дини, 70 («Уотфорд»)
«Арсенал» – «Шеффилд» – 1:1
Голы: Мартинелли, 45 – Флек, 83
«Брайтон» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75
«Вест Хэм» – «Эвертон» – 1:1
Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.
Голы: Диоп, 40 – Калверт-Льюин, 44
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 2:2
Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (автогол)
Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не был включен в заявку на поединок.
«Норвич» – «Борнмут» – 1:0
Гол: Пукки, 33 (пенальти)
Удаления: Годфри, 76 – Кук, 31
«Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» – 2:3
Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65, (пенальти), 76
«Ньюкасл» – «Челси» – 1:0
Гол: Хейден, 90+4
Еще два поединка 23-го тура чемпионата Англии пройдут 19 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Группа исследователей из Дании заявила, что постукивание по банке с пивом вовсе не защищает напиток от вспенивания. На протяжении длительного времени люди считали миф о защите пива от вспенивания после постукивания по банке реальным. Более того, данный миф продолжал бы свое существование, если бы до него не добрались физики из Дании, которые решили провести столь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Недорогой аналог Mercedes-Benz G-Class получил 400-сильный мотор / 8 декабря
- Песков прокомментировал роль Путина в обмене пленными в Донбассе / 30 декабря
- Кулеба: Встреча в нормандском формате – дипломатическое наступление Украины / 9 декабря
- В Харькове взорвали банкомат – полиция / 25 декабря
- «Данные — новая нефть. Власти и корпорации хотят получить как можно больше данных, не будучи скованными законами и этикой» — юрист о госзакупках оборудования для видеонаблюдения за гражданами / 17 января
- В Мексике с помощью 3D-печати создают дома для бедных. Видео / 15 декабря
- Денисова назвала своим приоритетом освобождение украинских политзаключенных / 12 января
- Сенат принял к рассмотрению дело об импичменте Трампа / 16 января