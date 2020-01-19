«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Челси» проиграл «Ньюкаслу». Результаты 23-го тура чемпионата Англии

18 января состоялось восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 0:0

Нереализованный пенальти: Дини, 70 («Уотфорд»)

«Арсенал» – «Шеффилд» – 1:1

Голы: Мартинелли, 45 – Флек, 83

«Брайтон» – «Астон Вилла» – 1:1

Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75

«Вест Хэм» – «Эвертон» – 1:1

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Голы: Диоп, 40 – Калверт-Льюин, 44

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 2:2

Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (автогол)

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не был включен в заявку на поединок.

«Норвич» – «Борнмут» – 1:0

Гол: Пукки, 33 (пенальти)

Удаления: Годфри, 76 – Кук, 31

«Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» – 2:3

Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65, (пенальти), 76

«Ньюкасл» – «Челси» – 1:0

Гол: Хейден, 90+4

Еще два поединка 23-го тура чемпионата Англии пройдут 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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