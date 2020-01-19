Мнение: Спад патернализма, налог на домохозяек и партия нытиков

1. Одной из главных проблем, которые достались современной России в наследство, является патерналистское сознание значительной части населения. Инфантильные люди мыслят примерно так: государство обязано нас содержать – учить, лечить, устраивать на работу, платить высокую зарплату и в целом вести по жизни. А мы за это будем его слушаться (или не будем, ведь у нас теперь свобода). Личная ответственность и планирование своей судьбы? Нет, не слышали.

К счастью, народ у нас всё-таки тот: по-настоящему взрослые в большинстве, а патерналистские настроения в России падают. Во всяком случае, так считает директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Горшков. Вот фрагмент из его интервью:

https://lenta.ru/articles/2020/01/13/gorshkov/

В 2013 году, до кризиса, росла доля самодостаточных россиян, которые готовы были брать ответственность за себя и семью, не полагаясь на государство и многого от него не ожидая. В условиях кризиса эта доля россиян должна была снизиться, а она увеличилась. Тут два подхода в интерпретации. Одни считают «а чего вы ожидали»: если люди понимают, что на государство надеяться нечего, ждать особо ничего не приходится, все надо самому. С другой стороны, я предполагаю, что через кризисы часть людей понимает, что государство — это опора, но главная ответственность за инициативу экономической жизни, модель своих социально-экономических практик, ответственность за судьбу семьи лежит на главе семейства или на обоих супругах. Эта доля укрепляется и растет.

За этим будущее России — за пониманием роли государства как системы, охраняющей твою безопасность. Твое существование, жизненный смысл, твои семейные ячейки — на плечах государства, а на твоих плечах — то, что связано с твоим собственным вкладом в повседневную жизнь. <…>

Люди хотят видеть изменения конкретно в социальной политике?

Совершенно верно. Чтобы она была справедливой и рациональной, приносящей плоды. Большинство населения исходит из того, что помогать людям надо, но это должна быть адресная политика: есть группы обездоленных людей, они нуждаются в помощи, а все остальные должны выходить из трудной ситуации сами — вот позиция двух третей общества.

2. Депутат Госдумы предложил ввести налог на домохозяек. Мол, надо же где-то искать и выводить из тени те 28 миллионов человек, про которых Минтруд ничего не знает – чем они занимаются и почему не платят в казну:

https://www.rosbalt.ru/piter/2020/01/13/1822272.html

Приводится и другое обоснование для изъятия денег у неработающих жён: как и все остальные, они пользуются бесплатными услугами врачей, учителей и других социальных служб, однако никак не помогают содержать их. Домохозяек предлагается оформить в качестве самозанятых.

Понятное дело, инициативу депутата его коллеги не поддержали. По всей видимости, она была высказана ради троллинга и пиара в СМИ.

Но всё же, предположим, что слово «свобода» для нас пустой звук, и что мы одержимы идеями справедливости и равноправия – почти как коммунисты. Мы хотим искоренить тунеядство и добиться, чтобы все вносили вклад в благосостояние общества. Что же нам тогда делать с домохозяйками?

Выгонять их на работу, как это было в СССР, где жён-домохозяйки разрешалось иметь только высшим сословиям? Принудительный труд неэффективен, уже пробовали.

Оформлять как самозанятых и брать 4% с дохода? Тогда, получается, деньги жёнам должны официально платить мужья. Это чревато переходом традиционных семейных отношений в нечто западное.

Сразу брать дополнительный налог с мужей? Многие задумаются о том, зачем тогда вообще регистрировать брак, демографическая обстановка в стране ухудшится…

В общем, хороших или хотя бы удовлетворительных решений не просматривается. В очередной раз борьба за справедливость даёт неприятные побочные эффекты. Может, лучше таки оставить домохозяек в покое?

3. Вдохновившись постом о партии бездельников, один из читателей решил организовать собственную политическую силу – партию нытиков, и даже написал убедительный манифест. Все желающие могут присоединяться:

https://lrlay777.livejournal.com/652899.html

Идея, полагаю, рабочая, но конкуренция ожидается большая. Таких партий у нас уже много, хоть и называются они обычно не настолько прямо.

Источник: Место для дискуссий

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