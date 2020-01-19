Путин «на ногах» пообщался с Макроном в Берлине

Президент Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине «на ногах» пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В беседе принял участие врио министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
После нескольких минут общения они сели за стол переговоров.
Также российский лидер кратко переговорил с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи, передает ТАСС.
Перед разговором с Путиным у Макрона состоялась встреча с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которой стороны подчеркнули необходимость разработки долгосрочной схемы по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Позднее состоялось открытие конференции. Она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента Путина.
Ожидается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Как ранее сообщал Лавров, они практически согласованы.
Проект соглашения включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье проходит международная конференция по Ливии. Перед началом конференции он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Последнее: Президент Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине «на ногах» пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В беседе принял участие врио министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. После нескольких минут общения они сели за стол переговоров. Также российский лидер кратко переговорил с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР […]
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