В Китае зафиксировали 62 случая нового коронавируса

В КНР зафиксированы 62 случая неизвестного коронавируса. Об этом 19 января сообщило агентство Associated Press.
В воскресенье стало известно о 17 новых случаях заболевания в китайском городе Ухань, откуда, вероятно, произошло распространение вируса.
19 заболевших уже выписаны из больниц, а двое 60-летних мужчин умерли от этой болезни. Еще восемь человек находятся в критическом состоянии.
Азиатские страны и США начали проверять прибывающих из китая пассажиров в аэропортах.
Начальные симптомы заболевания — повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса его работа была приостановлена, но комиссия по здравоохранению Уханя не указывала, были ли новые пациенты на этом рынке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине «на ногах» пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В беседе принял участие врио министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. После нескольких минут общения они сели за стол переговоров. Также российский лидер кратко переговорил с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже / 13 декабря
- Эстония увидела в договоре о границе с Россией противоречие конституции / 12 января
- Моральными уродами назвал Владимир Путин выступающих против поддержки семей с детьми / 18 января
- До сих пор не заключено соглашение о передаче осужденных лиц между Украиной и Таиландом – Денисова / 19 декабря
- Reuters: Бойцов ЧВК Вагнера бесплатно лечат в клинике, которой владеют люди, связанные с Путиным / 7 января
- Крушение самолета Boeing 737 в Тегеране. Посольство Украины в Иране заявило, что версии теракта или ракетной атаки исключены, затем исправило сообщение / 8 января
- «Барселона» – «Реал». Где и когда смотреть «Эль-Класико» / 17 декабря
- Белоруссия подсчитала несогласованные вопросы по интеграции с Россией / 6 декабря