Известный тренер высказался о реванше Макгрегора и Нурмагомедова

19.01.2020, 16:30, Разное

Известный тренер Тарас Кияшко высказался по поводу возможного реванша между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Тренер бойца UFC Александра Волкова, прокомментировал победу ирландца над американцем Дональдом Серроне.
Возвращения Макгрегора ждали поклонники ММА по всему миру, отметил Кияшко. Он добавил, что в день боя был явно виден ажиотаж и волнение со стороны обоих участников, но ирландский спортсмен победил достойно и уверенно. Теперь все будут с нетерпением ждать победы Хабиба Нурмагомедова, когда он выйдет на поединок с Тони Фергюсоном, ведь в таком случае спортсмен из РФ встретится для реванша с Макгрегором.

Тарас Кияшко добавил, что если бой все же решат организовать в России, это будет здорово. Бой между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне стал главным событием турнира. 31-летний ирландец вернулся в октагон и устроил зрелищное шоу: он обрушил на Серроне серию ударов в начале поединка, а затем отправил его в нокаут хай-киком. Судья остановил бой через 40 секунд.



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