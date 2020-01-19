«Братаны»: Пасынок Яны Рудковской от Батурина Андрей не стал позировать с ее сыновьями

Российский продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram показала совместный снимок своих сыновей — Николая и Александра. Знаменитость отметила, что ее пасынок Андрей так и не согласился фотографироваться, так как не любит этого.

Как известно, вместе со своим родным сыном Николаем продюсер Яна Рудковская воспитывала и сына своего экс-мужа Виктора Батурина по имени Андрей. Мальчики практически погодки, разница в возрасте составляет только 9 месяцев. В этом году сын продюсера Николай отметит 18-летие, вместе со сводным братом молодой человек учится в МГИМО.

На своей странице в Instagram Яна Рудковская опубликовала совместный снимок своих наследников — Николая и Александра, подписав снимок словами: «Братаны… Третьего так на фото и не уговорили! Андрей не любит фотографироваться, увы!». В кадре наследники продюсера запечатлены с домашним питомцем Панчо на руках.

Поклонники написали Яне Рудковской много пожеланий и отметили, что братья в кадре очень похожи. Многие отметили, важно, чтобы братья общались между собой и не теряли связи ни при каких жизненных обстоятельствах.

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Последнее: Российский продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram показала совместный снимок своих сыновей — Николая и Александра. Знаменитость отметила, что ее пасынок Андрей так и не согласился фотографироваться, так как не любит этого. Как известно, вместе со своим родным сыном Николаем продюсер Яна Рудковская воспитывала и сына своего экс-мужа Виктора Батурина по имени Андрей. […]