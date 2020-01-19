Путин прибыл на берлинскую конференцию по Ливии

Президент Владимир Путин прибыл к зданию Ведомства Федерального канцлера ФРГ, где начинается международная конференция по Ливии. У главного входа его встретила канцлер Германии Ангела Меркель.

После совместного фотографирования глав делегаций стран – участниц конференции Путин вместе с представителями других государств перешел в зал, отведенный для встречи, передает ТАСС.

Организаторы ожидают, что конференция продлится не менее четырех часов.

Помимо Путина в переговорном процессе принимают участие глава Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммад Аль Нахайян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель канцелярии по международным делам ЦК КПК Ян Цзечи, госсекретарь США Майкл Помпео, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтелес.

Также в работе конференции примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), с которыми ранее в воскресенье встретилась Меркель.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье проходит международная конференция по Ливии. Перед началом конференции он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Между тем телеканал CNN раскрыл информацию о проекте итогового документа международной конференции в Берлине. В частности, по данным канала, проектом резолюции предлагается ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии.





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Последнее: Президент Владимир Путин прибыл к зданию Ведомства Федерального канцлера ФРГ, где начинается международная конференция по Ливии. У главного входа его встретила канцлер Германии Ангела Меркель. После совместного фотографирования глав делегаций стран – участниц конференции Путин вместе с представителями других государств перешел в зал, отведенный для встречи, передает ТАСС. Организаторы ожидают, что конференция продлится не менее […]