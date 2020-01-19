Патрульные в Киеве задержали экс-главу ГАИ Ершова, который пьяным сел за руль – соцсети

Патрульные в Киеве в ночь на 18 января задержали бывшего главу Государственной автомобильной инспекции Украины Александра Ершова, который пьяным сел за руль, сообщил в Facebook паблик PITBULL KIEV.

Отмечается, что обнаружили Ершова пьяным за рулем активисты общественной инициативы PITBULL KIEV, при этом он пытался скрыться от патрульной полиции.

«Киев, 2 часа ночи. Голосеевский район. Под одним из ночных заведений активистов привлекла внимания компания людей, которые по визуальным признакам находились в сильном алкогольном опьянении. Не долго наблюдая за ними, ребята увидели, что один из членов этой компании прощается с коллегами и направляется в сторону парковки. Через несколько секунд мужчина садится за руль автомобиля Range Rover Evoque, как потом выяснилось, это Александр Ершов. Активисты незамедлительно сообщают информацию в полицию о том, что водитель с явными признаками алкогольного опьянения сел за руль и на большой скорости начинает перемещаться по городу», – сказано в сообщении.

В паблике указали, что «манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию».

«Через несколько метров до въезда в закрытый коттеджный городок Range Rover останавливается. Мы тормозим за несколько метров от него. Водитель выходит из автомобиля и направляется в нашу сторону. Подойдя к водительской двери нашей машины, пошатываясь он начинает спрашивать: «В чем дело? Кто вы? И что вы здесь делаете?»… Через несколько минут подъезжает два экипажа патрульной полиции. Водитель Range Rovera явно начинает нервничать, когда сотрудники полиции к нему подошли. На требование предоставить документы, водитель отказывается. И пытается всеми способами уйти с места событий, выкрикивая, что он «за рулем не ехал, ехала жена», закрывает машину. Полицейские пару десятков раз просят предоставить документы, сообщают о том, что у него явные характеристики алкогольного опьянения, на что водитель категорически отказывается и снова пытается «уйти домой», – продолжили авторы паблика .

Отмечается, что «через 5 минут подбегает женщина к автомобилю, открывает его и садится на место водителя».

«Мужчина пытается убедить супругу, что бы та сообщила, что это она управляла автомобилем и сказать полицейским, что перед тем, как подъехали экипажи полиции, она вышла из машины и пошла домой, а потом вернулась. Мужчина (Ершов) все так же не предоставляет документы. И снова начинает попытки «уйти домой». Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках», – сказано в информации паблика.

Активисты сообщили, что Ершов отказался от прохождения драгера.

«Соответствующие материалы, пояснения свидетелей и Google, который дал нам понять, что это не просто «пьяный и бушующий водитель», а это в бывшем целый начальник ГАИ Украины, который подал в отставку в 2015 году», – добавили в паблике.

Сегодня ночью, полковника и начальника ГАИ Украины Александра Ершова активисты общественной инициативы PITBULL KIEV… Posted by PITBULL KIEV on Laupäev, 18. jaanuar 2020

На сайте полиции Киева пока нет информации об инциденте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Патрульные в Киеве в ночь на 18 января задержали бывшего главу Государственной автомобильной инспекции Украины Александра Ершова, который пьяным сел за руль, сообщил в Facebook паблик PITBULL KIEV. Отмечается, что обнаружили Ершова пьяным за рулем активисты общественной инициативы PITBULL KIEV, при этом он пытался скрыться от патрульной полиции. «Киев, 2 часа ночи. Голосеевский район. Под одним […]