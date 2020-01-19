Константину Котову в колонии вынесли выговор за то, что он надел перчатки другого заключенного

Активист Константин Котов, осужденный по «дадинской статье», получил в колонии выговор за то, что надел перчатки другого заключенного, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение фонда «Общественный вердикт».

«Котов, который осужден на четыре года колонии за то, что несколько раз выходил на мирные протесты и находится сейчас в ИК-2 города Покров Владимирской области, получил первое взыскание», — рассказали в фонде.

«Следующее взыскание за любое, даже такое же незначительное нарушение, может окончиться для Котова водворением в ШИЗО или отказом в последующем предоставлении условно-досрочного освобождения», — сообщили в фонде.

В сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Поводом для уголовного дела стали три вступивших в силу решения суда по нарушению правил проведения митинга. Котова привлекали к административной ответственности 7 марта, 13 мая, 27 июня, 15 июля и 24 июля этого года, а 10 августа он принял участие в несогласованной акции протеста.

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Последнее: Активист Константин Котов, осужденный по «дадинской статье», получил в колонии выговор за то, что надел перчатки другого заключенного, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение фонда «Общественный вердикт». «Котов, который осужден на четыре года колонии за то, что несколько раз выходил на мирные протесты и находится сейчас в ИК-2 города Покров Владимирской области, получил первое взыскание», — рассказали […]