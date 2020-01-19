Медведев сообщил, почему министры ушли в отставку

«За новейшую историю России это было первый раз», – заявил экс-премьер.

Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, почему кабинет министров ушел в отставку. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

Оказывается, срок правительства вышел. По версии Медведева, именно это сыграло главную роль. Мол, он был во главе правительства 8 лет, а это слишком много.

«За новейшую историю России это было первый раз», – поделился своими наблюдениями экс-премьер.

Также Медведев отметил, что кабмин ушел из-за политического обновления в государстве, начало которому положило Послание Федеральному собранию президента Владимира Путина.

«Для того чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», – сказал Медведев.

Бывший глава правительства подчеркнул, что занимал пост рекордно долго. Медведев сообщил, что копался и в истории царского периода, и в советской историографии, но такого долгого правления не нашел.

Правительство России ушло в отставку 15 января. Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин, который уже издал первое распоряжение. Несколько видных политологов объяснили «Блокноту», что может последовать за отставкой кабмина.

Напомним, что ранее Путин высказал свое мнение о бессрочном сроке правления.

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