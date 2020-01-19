В новое правительство могут забрать ярких губернаторов — Дюмина и Миронова

Эксперты рассказали, кто может войти в новый кабинет министров

Экс-премьер Дмитрий Медведев назвал ключевую задачу для нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

Медведев признал, что «безусловно, были трудности и нерешенные задачи». «Естественно, сейчас ими нужно будет заниматься», — сказал бывший премьер-министр.

По его словам, в России «почти не росли» реально располагаемые доходы. «Об этом все говорят, и говорил президент в послании. И это ключевая задача для нового правительства», — добавил он.

Напомним, Медведев подал в отставку 15 января. Это произошло после выступления президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где он высказался о необходимости изменить Конституцию. В тот же день занять кресло премьера президент предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Позднее Госдума поддержала его кандидатуру. Медведеву же была предложена должность заместителя главы Совета безопасности.

По заявлению экспертов, новое правительство заметно обновится. Как пояснил директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, новое правительство РФ – кардинальная смена действующих лиц, оттуда почти полностью уйдет «группа Медведева», «группа Собянина» так же вряд ли получит хороший пакет портфелей.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков прогнозирует кардинальное обновление правительства

«Но, вероятнее всего, свое влияние расширят представители всех других «башен». Очевидно, что там будет множество коалиций, поэтому не каждый министр будет полностью контролировать свое ведомство. По поводу дележа министерских портфелей. Не хочется угадывать фамилии и связки, какая группа кого пролоббирует. Просто отмечу, что каждое министерство — это бюджеты и «темы», какие-то крупные инвестпроекты. Поэтому в логике назначений, прежде всего, вопрос, кто и что получит и насколько какое министерство «ресурсно», финансово интересно», – заявил Гращенков.

Он напомнил, что министр — это всего лишь лицо ведомства: «Иногда министр может отвечать только за фасад ведомства, а финансовыми потоками и крупными проектами могут управлять заместители. Тут есть разные форматы, как «коллективного владения», так и более-менее персонального. Следует помнить, что новое правительство будет существовать в режиме трансфера, почти «войны» за ресурсы, а значит, такого слаженного освоения «тем», как при Медведеве ждать не стоит».

Он предположил, что многие министерства ждет реформа: «Например, Минспорта могут упразднить, а Министерство иностранных дел реформировать, сделав менее централизованным, например, создав Федеральное агентство по делам СНГ».

Правительство Дмитрия Медведева активно критиковали

По оценкам политолога Александра Чернявского, многое в составе нового правительства будет зависеть от того, о чем договорились Путин и Мишустин. «Возможно, глава государства дал карт-бланш следующему премьеру, как минимум, на своих кандидатов в нескольких министерствах. Думаю, большие шансы уцелеть для министров-силовиков и Сергея Лаврова, которые входят в президентскую сферу. Во всяком случае, объективных причин для их замены не видно. Немало вопросов к социально-экономическому блоку. Протесты врачей, других категорий бюджетников — это серьезная политическая проблема. И формирование нового кабинета — хороший повод сделать ставку на новых людей. Но, думаю, примерно у половины нынешних и.о. министров и вице-премьеров хорошие шансы сохранить свои кресла, несмотря на новые веяния на федеральном Олимпе», — заявил он.

Некоторых губернаторов могут пригласить на работу в правительство, уверены эксперты

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов утверждает, что основная задача нового правительства — реализация положений президентского послания. «Исходя из этого, можно было бы спрогнозировать персональный состав нового правительства, если бы не одно но… Думаю, что его состав будет не только согласован с президентом, но и во многом сформирован с его участием. А в отношении действий Владимира Путина я уже давно понял, что их заранее трудно предсказать, зато легко потом объяснить. Недавний пример тому — его выбор кандидатом в премьеры руководителя Федеральной налоговой службы», — пояснил Смирнов.

По его словам, пока с уверенностью можно говорить о том, что в новом правительстве останутся Сергей Лавров и Сергей Шойгу (правда, последний может стать вице-премьером): «Некоторые мои коллеги считают, что стоило бы заменить министров здравоохранения, спорта, труда и соцзащиты, просвещения (образования), внутренних дел, культуры и экономического развития. Но при этом затрудняются назвать фамилии их преемников. Хотя среди новых министров точно будут некоторые нынешние губернаторы, например, тульский Дюмин и ярославский Миронов».

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