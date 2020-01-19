Вита Семеренко заняла восьмое место в гонке преследования на Кубке мира, стартовав 34-й

19.01.2020, 16:06, Новости дня

Украинка Вита Семеренко 19 января заняла восьмое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает Biathlon.com.ua.

Украинка вышла на трассу 34-й с отставанием в одну минуту и 50,5 секунды. Вита Семеренко ни разу не промахнулась на четырех огневых рубежах.

На финише украинка проиграла одну минуту и 13 секунд победительнице гонки норвежке Тириль Экхофф.

Второе место в гонке преследования заняла Паулина Фиалкова из Словакии, третья – шведка Ханна Эберг.

Сестра Виты – Валентина Семеренко завершила гонку с одним промахом на 18-й позиции. Еще одна украинка Юлия Джима не дошла до финиша из за плохой стрельбы (семь промахов).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинка Вита Семеренко 19 января заняла восьмое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает Biathlon.com.ua. Украинка вышла на трассу 34-й с отставанием в одну минуту и 50,5 секунды. Вита Семеренко ни разу не промахнулась на четырех огневых рубежах. На финише украинка проиграла одну минуту и […]

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