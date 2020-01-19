Ситуация страшная… Коллега онкобольной Анастасии Завортнюк прокомментировала ее состояние здоровья

Коллега Анастасии Заворотнюк — актриса Ольга Дубакина, артистки вместе снимались в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировала ситуацию вокруг заболевания любимицы тысячи поклонников. Ситуацию она назвала страшной, а фолловеры тут же ответили, что она еще и очень мутная.

Актриса Ольга Дубакина во время общения с журналистами отметила, что болезнь Анастасии Заворотнюк — это «ситуация страшная», а потому комментировать ее неуместно. Тем не менее, жаждущие подробностей поклонники тут же добавили, что это «история очень мутная, затянутая и странная». Многие отметили, что не понимают действий родных Заворотнюк, которые наотрез отказываются давать хоть какие-нибудь комментарии или подтверждать догадки.

Нашлись и те, кто написал, что постоянно молится за Анастасию Заворотнюк, а большинство не забывают желать ей здоровья и счастья, несмотря на появляющиеся слухи.

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