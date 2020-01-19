Ноги свои! — Ксения Собчак показала пляжное фото у бассейна из Таиланда

Эпатажная телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем микроблоге в Instagram показала соблазнительный снимок у бассейна. На данный момент знаменитость вместе с семьей отдыхает в Таиланде.

Кадр Ксения Собчак иронично подписала словами: «Номинация «Лучшее пляжное фото»», при этом отметив, что дизайнером пляжной туники выступает известный российский дизайнер Наталья Якимченко, а вот ноги у нее свои. При этом телеведущая дополнила образ стильной шляпой и солнцезащитными очками, а одну ногу соблазнительно выставила вперед.

Поклонники в комментариях отметили, что Ксения Собчак своими снимками доказывает, жительница может быть стильной и сексуальной, даже не оголяя никакие части тела, многие восхитились ее естественной красотой. «Ноги — собственность модели», «Красивая и настоящая», — пишут фолловеры кумиру.

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