Стали известны первые договоренности по Ливии в Берлине

В проекте итогового документа международной конференции в Берлине, предлагается ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии, информирует американский телеканал CNN.
«Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение», – приводит телеканал содержание проекта резолюции.
Документ требует «воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии», передает «Интерфакс».
Кроме того, по данным СМИ, проект предлагает сформировать механизм мониторинга за потенциальным мирным соглашением. Также в нем содержится призыв не допускать атаки на нефтяную инфраструктуру страны.
Ранее источник сообщил, что участники конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, в том числе РФ и Турция, будут заниматься мониторингом прекращения огня в Ливии.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье проходит международная конференция по Ливии. Перед началом конференции он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Канцлер Германии Ангела Меркель тем временем провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром.
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Последнее: В проекте итогового документа международной конференции в Берлине, предлагается ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии, информирует американский телеканал CNN. «Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение», – приводит телеканал содержание проекта резолюции. Документ требует […]
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