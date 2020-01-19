Глава правительства национального согласия призвал ввести в Ливию международные силы

Глава правительства национального согласия Файез Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы под эгидой ООН, чтобы остановить наступление на Триполи войск маршала Халифы Хафтара, передает «Интерфакс».

«Если Халифа Хафтар не прекратит свое наступление, мировое сообщество должно предпринять шаги, а именно защитить гражданское население Ливии, в том числе с помощью международных сил», — сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил миротворческой операции ЕС в Ливии. «Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня — возможно, и отправкой солдат», — сказал он в интервью Der Spiegel.

В воскресенье в Берлине проходит международная конференция по Ливии. Согласие на участие в ней выразили и Саррадж, и Хафтар.

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Последнее: Глава правительства национального согласия Файез Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы под эгидой ООН, чтобы остановить наступление на Триполи войск маршала Халифы Хафтара, передает «Интерфакс». «Если Халифа Хафтар не прекратит свое наступление, мировое сообщество должно предпринять шаги, а именно защитить гражданское население Ливии, в том числе с помощью международных сил», — сказал он в интервью […]