На акции памяти Маркелова и Бабуровой задержали несколько человек за плакаты в поддержку ЛГБТ

В Москве на марше памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой задержали не менее восьми человек, сообщает «ОВД-Инфо». Они несли плакаты против преследования ЛГБТ-активистов. Среди тех, кто находится в автозаке, пятеро несовершеннолетних. По предварительным данных, их повезли в ОВД «Арбат».
Перед началом акции Новопушкинском сквере собралось более тысячи человек.
Участники акции планировали пройти от Новопушкинского сквера до станции метро «Кропоткинская» и возложить цветы к дому №1 на Пречистенке около с местом убийства Маркелова и Бабуровой.
Перед началом акции полицейские задержали мужчину с плакатом «Путин, уходи», когда тот проходил через рамки.
Адвокат Маркелов и корреспондентка «Новой газеты» Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве. В 2011 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в этом убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, получила 18 лет колонии.
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