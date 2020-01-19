Producers Guild Awards 2020: Брэд Питт, Шарлиз Терон, Николь Кидман и другие гости церемонии

19.01.2020, 15:25, Разное

Все внимание репортеров как всегда было приковано к красной ковровой дорожке в голливудском Палладиуме. Свои лучшие наряды — один краше другого — в объективах фотографов запечатлели немало знаменитостей. Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл сделали ставку на золото и впечатляющие декольте. И не прогадали. Ева была неотразима в платье с многослойной юбкой, а широкий пояс на талии еще раз подчеркнул, что усилия, приложенные актрисой в спортзале, принесли свои плоды. Кейт Бекинсейл отошла от стандартных платьев и появилась на мероприятии в потрясающем комбинезоне, в декоре которого нашлось место блесткам, бусинкам и даже золотым монеткам. 

Ева ЛонгорияКейт Бекинсейл

Шарлиз Терон, Николь Кидман и Лаура Дерн остались верны классике, выбрав беспроигрышную черно-белую гамму. К слову, причудливый наряд Николь Кидман — белоснежный шелковый комбинезон из весенне-летней коллекции бренда J. Mendel — обошелся актрисе в ошеломляющую сумму 6300 долларов. Его актриса дополнила серьгами с крупными изумрудами и парой остроносых туфель с блестящим декором.

Шарлиз ТеронНиколь КидманЛаура ДернЗои ДойчМарго РоббиРиз Уизерспун

Компанию прекрасной половине киномира в этот вечер составили Бред Питт, Квентин Тарантино, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и другие знаменисти.

Аль Пачино, Роберт Де НироКвентин ТарантиноБрэд Питт

Премия Producers Guild Awards традиционно предваряет премию Гильдии киноактеров. Она состоится сегодня ночью, и по ее итогам можно будет делать ставки на победителей «Оскара». В числе номинантов на звание лучшего актерского состава претендуют фильмы «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец»  Мартина Скорсезе, «Скандал» Джея Роуча, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Паразиты» Пон Чжун Хо. За титул лучшего актера в номинации «Лучшая мужская роль» посоперничают Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»),Адам Драйвер («Брачная история»), Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Хоакин Феникс («Джокер»), а статуэтка за лучшую женскую роль может достаться Синтии Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Люпите Нионго («Мы»), Шарлиз Терон («Скандал») или Рене Зеллвегер («Джуди»).



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