Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром

19.01.2020, 15:44, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.

На переговорах также присутствовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы германского кабмина.

Ранее в воскресенье в Берлине началась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1. Одной из главных проблем, которые достались современной России в наследство, является патерналистское сознание значительной части населения. Инфантильные люди мыслят примерно так: государство обязано нас содержать – учить, лечить, устраивать на работу, платить высокую зарплату и в целом вести по жизни. А мы за это будем его слушаться (или не будем, ведь у нас теперь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика