Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.
На переговорах также присутствовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы германского кабмина.
Ранее в воскресенье в Берлине началась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 1. Одной из главных проблем, которые достались современной России в наследство, является патерналистское сознание значительной части населения. Инфантильные люди мыслят примерно так: государство обязано нас содержать – учить, лечить, устраивать на работу, платить высокую зарплату и в целом вести по жизни. А мы за это будем его слушаться (или не будем, ведь у нас теперь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Предложен новый взгляд на эволюцию однополого секса / 3 декабря
- Полуголая Анфиса Чехова разочаровала фанатов / 20 декабря
- Появились первые шпионские фото обновлённого Volkswagen Caddy / 25 декабря
- Шикующий Тарасов выделил на жизнь дочери копейки / 28 ноября
- Молодая жена подарила Александру Цекало голую женщину / 25 декабря
- Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы / 3 января
- В атмосфере счастья Нино Нинидзе отметила Старый новый год с Максимом Виторганом / 14 января
- Бывший солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов не общается с дочерью / 2 декабря