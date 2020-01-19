Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.

На переговорах также присутствовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы германского кабмина.

Ранее в воскресенье в Берлине началась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. Одной из главных проблем, которые достались современной России в наследство, является патерналистское сознание значительной части населения. Инфантильные люди мыслят примерно так: государство обязано нас содержать – учить, лечить, устраивать на работу, платить высокую зарплату и в целом вести по жизни. А мы за это будем его слушаться (или не будем, ведь у нас теперь […]