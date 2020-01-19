Боец смешанных единоборств Макгрегор после возвращения в UFC нокаутировал Серроне за 40 секунд

19.01.2020, 15:12, Новости дня

Ирландский боец смешанных боевых искусствах (MMA) Конор Макгрегор в ночь на 19 января на турнире UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе, победил американца Дональда Серроне, сообщает официальный сайт UFC.

Бой длился 40 секунд. Ирландец сначала нанес несколько ударов плечом, а после точного удара ногой добил соперника.

40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. * #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT

— NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020

Это был первый бой Макгрегора с октября 2018 года, когда тот проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В марте 2019-го ирландец огласил о завершении карьеры в MMA, но в начале апреля вернулся в спорт.

За свою карьеру Макгрегор провел 26 боев, победив в 22-х из них, 19 раз нокаутом. Также спортсмен потерпел четыре поражения.

Для Серроне это был 50-й бой в MMA и 14-е поражение, американец побеждал своих соперников в 36 случаях.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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