Боец смешанных единоборств Макгрегор после возвращения в UFC нокаутировал Серроне за 40 секунд

Ирландский боец смешанных боевых искусствах (MMA) Конор Макгрегор в ночь на 19 января на турнире UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе, победил американца Дональда Серроне, сообщает официальный сайт UFC.
Бой длился 40 секунд. Ирландец сначала нанес несколько ударов плечом, а после точного удара ногой добил соперника.
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. * #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT
— NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020
Это был первый бой Макгрегора с октября 2018 года, когда тот проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
В марте 2019-го ирландец огласил о завершении карьеры в MMA, но в начале апреля вернулся в спорт.
За свою карьеру Макгрегор провел 26 боев, победив в 22-х из них, 19 раз нокаутом. Также спортсмен потерпел четыре поражения.
Для Серроне это был 50-й бой в MMA и 14-е поражение, американец побеждал своих соперников в 36 случаях.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон страны не намерена затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы. В заявлении говорится, что рабочая группа должна проанализировать и систематизировать поступающие через ее членов предложения «в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Правительство не включило законопроект о новых пенсиях в план на год / 14 января
- НБУ готовит законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков экс-владельцам – премьер / 7 декабря
- В московских поликлиниках собрались создать «исцеляющую среду» / 16 декабря
- Плачкова: Монобольшинству необходимо остановить турбопринтер и изменить закон о языке / 7 декабря
- Встреча Трампа и Лаврова завершилась / 11 декабря
- Умер автор мюзикла «Хелло, Долли!» / 27 декабря
- В Хайфе всё спокойно. Несмотря на угрозы Ирана, Израиль с введением особого положения не торопится / 8 января
- «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа / 4 декабря