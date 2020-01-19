Опубликован ТОП-5 бюджетных седанов, лучше всего адаптированных для суровой российской зимы

Многие современные автовладельцы регулярно жалуются на производителей из-за не самых качественных машин. Тем не менее, найти модель, идеально адаптированную под суровые российские условия эксплуатации, всё же можно. Эксперты перечислили 5 лучших бюджетных седанов, которые прекрасно подойдут для использования в зимний период.

Первое место занимает российская LADA Granta. Настолько высокое место обусловлено не только доступностью транспортного средства, но и его приспособленностью для эксплуатации в условиях российской зимы. Стандартная модификация модели оснащена 1,6-литровым мотором на 87 лошадиных сил, функционирующим в тандеме с пятиступенчатой МКПП. Стоимость составляет не более 445 тысяч рублей. Следом располагается японский компакткар Datsun on-DO – прекрасный выбор для тех, кто сомневается в надежности российского производителя. Базовая версия автомобиля стоит немного дороже – почти 490 тысяч рублей. ТОП-3 закрывает еще одна российская машина — седан LADA Vesta, оснащенная 1,6-литровым 105-сильным движком. Стоимость автомобиля – чуть более 605 тысяч рублей.

Наличие 19,5-сантиметрового клиренса позволяет Renault Logan Stepway без проблем проходить трудные дорожные участки. За версию с 82-сильным двигателем покупателю нужно выложить почти 700 тысяч рублей. Последним представителем рейтинга становится вседорожная модификация «Весты» — LADA Vesta Cross, стоимостью в 760 тысяч рублей и клиренсом в 20,3 см. Помимо этого, машина имеет 1,6-литровый двигатель на 106 лошадиных сил.

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