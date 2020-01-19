Крушение самолета МАУ в Иране. Работа не остановится до наказания виновных – СНБО

Расследование крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране не остановится до наказания виновных, заявил 19 января в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня мы имеем возможность достойно попрощаться с ними на родной земле», – написал секретарь СНБО.
Он принес соболезнования близким погибших.
«А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных», – добавил Данилов.
Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної…
Posted by Олексій Данилов on Pühapäev, 19. jaanuar 2020
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.
18 января глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Он отметил, что черные ящики не были расшифрованы в Иране, поэтому их передадут Украине по просьбе украинской стороны. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию.
19 января Резаифар сообщил, что в Иране пока не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» за границу. По словам иранского чиновника, специалисты «пытаются прочитать черные ящики здесь, в Иране, есть варианты – Украина и Франция, но пока не принято решение об их отправке в другую страну».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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