Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Гитарист известной группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Известием поделился бывший продюсер музыкального коллектива Евгений Колмыков.

Руслан Владыко ушел из жизни сегодня в одном из клиник Минска, где он проживал. Летом прошедшего года музыкант находился в одном из местных ресторанов, где позже его обнаружили без сознания. Осмотр медиков показал, что гитарист был избит и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Все это время Владыко находился в медикаментозном сне, выйти из которого так и не смог. С коллективом «Ляпис Трубецкой» музыкант выступал на протяжении 25 лет, а затем перешел в проект под названием Brutto, в составе которого давал выступления еще на протяжении 5 лет. Как отметили правоохранители, в избиении музыканта подозревают троих человек, завтра их ждет суд.

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