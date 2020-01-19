Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Гитарист известной группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Известием поделился бывший продюсер музыкального коллектива Евгений Колмыков.
Руслан Владыко ушел из жизни сегодня в одном из клиник Минска, где он проживал. Летом прошедшего года музыкант находился в одном из местных ресторанов, где позже его обнаружили без сознания. Осмотр медиков показал, что гитарист был избит и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.
Все это время Владыко находился в медикаментозном сне, выйти из которого так и не смог. С коллективом «Ляпис Трубецкой» музыкант выступал на протяжении 25 лет, а затем перешел в проект под названием Brutto, в составе которого давал выступления еще на протяжении 5 лет. Как отметили правоохранители, в избиении музыканта подозревают троих человек, завтра их ждет суд.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 1. Одной из главных проблем, которые достались современной России в наследство, является патерналистское сознание значительной части населения. Инфантильные люди мыслят примерно так: государство обязано нас содержать – учить, лечить, устраивать на работу, платить высокую зарплату и в целом вести по жизни. А мы за это будем его слушаться (или не будем, ведь у нас теперь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Первая няня Лизы и Гарри Галкиных Валентина Юдина скончалась от рака / 22 декабря
- Джоли появилась на публике в странном виде / 26 ноября
- «Подхватила и поцеловала»: Исаева проговорилась о близости с красавицей-дочкой Началовой / 2 декабря
- Мнение: Диалог двух старперов: Мордор и Дивный Новый мир / 30 ноября
- Павел Воля, Ляйсан Утяшева и другие на показе фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» / 23 декабря
- Российский газ. Враг не делает скидок / 27 ноября
- Икра — Распутин застолья / 5 января
- Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов / 18 декабря