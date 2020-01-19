В Москве проходит шествие в память об убитых националистами адвокате Маркелове и журналистке Бабуровой

В Москве проходит согласованное с властями шествие в память об убитых неонацистами 11 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой и других жертв политических и ксенофобных преступлений.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию шествия:

Организаторы шествия заявили, что акция имеет широкую повестку: она также направлена против политических преследований, пыток и против изменений Конституции, которые ранее предложил внести президент России Владимир Путин.

Одиннадцать лет назад, 19 января 2009 года, в центре Москвы застрелили адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. В 2011 году за убийство осудили Никиту Тихонова и Евгению Хасис, называвших себя «русскими националистами», а еще через несколько лет – Илью Горячева. Тихонов получил пожизненный срок, Хасис – 18 лет колонии. Некоторые другие члены организации также получили пожизненные сроки по обвинениям в убийствах.

Из материалов следствия, журналистских расследований и показаний самих ультраправых стало известно о существовании «Боевой организации русских националистов» – БОРН. Ее участники нападали на антифашистов и людей неславянской внешности. Участников этой организации также признали виновными в убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашева и антифашиста Ильи Джапаридзе.

Через своего создателя БОРН был связан с администрацией президента: Горячев встречался с «кураторами», получал деньги, договаривался о проведении концерта ультраправой музыкальной группы в центре Москвы, участвовал в организации «Русского марша». Пока власти поняли, как тесно лояльные, «управляемые» националисты (Горячев возглавлял и вполне легальную организацию «Русский образ») связаны с наци-боевиками, БОРН успел совершить десять убийств и два покушения.

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