Опубликовано видео с российскими роботами в Сирии

19.01.2020, 15:26, Новости дня

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с российскими роботами «Скарабей» и «Сфера», которые в Сирии занимаются саперными и разведывательными работами.

«Скарабей» – это платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робота управляют с помощью цифрового радиоканала. Благодаря этому роботу военные изучают труднодоступные участки заминированной территории, в том числе узкие подземные лазы и пространства под автомобилями, информирует «Звезда».

«Сфера» – устройство, которое предоставляет военным обзор на 360 градусов на осматриваемой площади. У него форма шара, робот оснащен четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.

На записи видно, как военные опускают «Сферу» в шахты и подземные коммуникации для осмотра помещения на наличие подозрительных предметов.

В июле в Минобороны сообщали о начале испытаний в инженерных войсках опытного образца легкого наземного робота-сапера «Скорпион».

«Сфера» и «Скарабей» были приняты на вооружение в 2018 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон страны не намерена затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы. В заявлении говорится, что рабочая группа должна проанализировать и систематизировать поступающие через ее членов предложения «в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика