Опубликовано видео с российскими роботами в Сирии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с российскими роботами «Скарабей» и «Сфера», которые в Сирии занимаются саперными и разведывательными работами.

«Скарабей» – это платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робота управляют с помощью цифрового радиоканала. Благодаря этому роботу военные изучают труднодоступные участки заминированной территории, в том числе узкие подземные лазы и пространства под автомобилями, информирует «Звезда».

«Сфера» – устройство, которое предоставляет военным обзор на 360 градусов на осматриваемой площади. У него форма шара, робот оснащен четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.

На записи видно, как военные опускают «Сферу» в шахты и подземные коммуникации для осмотра помещения на наличие подозрительных предметов.

В июле в Минобороны сообщали о начале испытаний в инженерных войсках опытного образца легкого наземного робота-сапера «Скорпион».

«Сфера» и «Скарабей» были приняты на вооружение в 2018 году.

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