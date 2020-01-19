«Озорная красавица»: На фоне слухов об измене Максим Фадеев показал редкий снимок жены

Отечественный музыкальный продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев, которого не так давно обвиняли в измене жене с Ольгой Серябкиной, на странице в Instagram показал редкий снимок «второй половинки». Большинство подписчиков с восторгом называют избранницу знаменитости «озорной красавицей», и желают семье ещё много лет прожить вместе.
Задолго до Нового года Максим Фадеев улетел на Бали, откуда часто делится с поклонниками интересными кадрами и видео, рассказывает о творческих планах и размышлениях на разные темы. В одной из последних публикаций продюсер разместил фото супруги Натальи, в браке с которой живёт уже около трёх десятков лет. «Вторая половинка» запечатлена на фоне ярко-синего моря, с искренней улыбкой на лице, в цветном наряде и с «задорными» кудрями на голове.
В подписи к посту Фадеев поздравил всех фолловеров с Крещением. В ответ подписчики желают продюсеру приятного праздника, а другие больше внимания уделяют редкому фото его жены, в адрес которой пишут комплименты, называя «задорной красавицей» с естественными чертами лица, сохранившей неповторимую «изюминку».
К слову, Максиму Фадееву «приписывали» роман с Ольгой Серябкиной, причём некоторые коллеги артистов настойчиво уверяли, что отношения между ними действительно были. Однако продюсер и певица категорически опровергают слухи. Фадеев ранее признавался, что «домыслы недоброжелателей» отрицательно сказались и на его отношениях с женой, и на романе Серябкиной. При этом он заметил, что разрыва удалось избежать, так как их избранники умные люди и не верят слухам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине «на ногах» пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В беседе принял участие врио министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. После нескольких минут общения они сели за стол переговоров. Также российский лидер кратко переговорил с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россиянка серьезно пострадала при столкновении катера с яхтой в Таиланде / 20 декабря
- В Испании прервали футбольный матч из-за оскорблений в адрес Зозули / 16 декабря
- В Россию привезли незарегистрированный препарат для детей / 6 декабря
- С 2010 года более 4 млн украинцев остались заграницей – Дубилет / 18 декабря
- Языковой омбудсмен назвала размер штрафа для чиновников за нарушение закона об украинском языке / 17 декабря
- Курчатовский институт после вмешательства администрации президента отбил захват IP-адресов / 24 декабря
- Роскосмос подтвердил перенес стыковки «Прогресса МС-13» с МКС / 27 ноября
- «Связано с прожиточным минимумом». Разумков заявил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн / 14 января