«Озорная красавица»: На фоне слухов об измене Максим Фадеев показал редкий снимок жены

Отечественный музыкальный продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев, которого не так давно обвиняли в измене жене с Ольгой Серябкиной, на странице в Instagram показал редкий снимок «второй половинки». Большинство подписчиков с восторгом называют избранницу знаменитости «озорной красавицей», и желают семье ещё много лет прожить вместе.

Задолго до Нового года Максим Фадеев улетел на Бали, откуда часто делится с поклонниками интересными кадрами и видео, рассказывает о творческих планах и размышлениях на разные темы. В одной из последних публикаций продюсер разместил фото супруги Натальи, в браке с которой живёт уже около трёх десятков лет. «Вторая половинка» запечатлена на фоне ярко-синего моря, с искренней улыбкой на лице, в цветном наряде и с «задорными» кудрями на голове.

В подписи к посту Фадеев поздравил всех фолловеров с Крещением. В ответ подписчики желают продюсеру приятного праздника, а другие больше внимания уделяют редкому фото его жены, в адрес которой пишут комплименты, называя «задорной красавицей» с естественными чертами лица, сохранившей неповторимую «изюминку».



К слову, Максиму Фадееву «приписывали» роман с Ольгой Серябкиной, причём некоторые коллеги артистов настойчиво уверяли, что отношения между ними действительно были. Однако продюсер и певица категорически опровергают слухи. Фадеев ранее признавался, что «домыслы недоброжелателей» отрицательно сказались и на его отношениях с женой, и на романе Серябкиной. При этом он заметил, что разрыва удалось избежать, так как их избранники умные люди и не верят слухам.

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