FAZ — Маас заявил о провале американской агрессивной политики в отношении Ирана

19.01.2020, 15:21, Новости дня

Угрозы и военные акции США не смогли изменить поведения Ирана, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на слова главы немецкого МИДа Хайко Мааса. По мнению политика, ставку необходимо делать не на эскалацию напряжения, а на дипломатию.


Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обвинил Дональда Трампа в провальной политике относительно конфликта с Ираном, пишет Frankfurter Allgemeine.

Комментируя агрессивное поведение Ирана, Маас заявил, что «угрозы и военные акции не смогли ничего изменить. Нельзя действовать так, будто бы инициированная извне смена режима в Тегеране автоматически улучшит ситуацию. Такой сценарий уже провалился в Ираке».

Издание напоминает, что после выхода США из ядерной сделки с Ираном напряжение между Вашингтоном и Тегераном вновь резко возросло. Пиком эскалации стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ответный удар иранских сил по военным базам в Ираке, где находились американские военные.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, Маас выступил за европейский подход к иранскому кризису, отметив, что «ЕС делает ставку на дипломатию, а не на эскалацию». Кроме того, глава немецкого МИДа выступил в защиту иранской ядерной сделки, заявив, что если бы не она, то у Ирана, вероятно, уже было бы ядерное оружие. 



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