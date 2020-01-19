Член комиссии по изменению конституции России: Должно быть закреплено право присоединения к РФ Украины и Беларуси

Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил 17 января «Украина.ру», что в российском основном законе должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Беларуси.

Безпалько рассказал, что вошел в комиссию по реформе российской конституции как председатель правления общественной организации «Украинцы России».

Журналист спросил: «Что-то в конституции будет по облегчению для граждан Украины вступления в российское подданство? Может, всех украинцев признают русскими?» Безпалько ответил, что ему лично хотело бы увидеть такие нормы в новой российской конституции, «и не только в отношении Украины, но и Белоруссии».

По словам Безпалько, «это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему – масса граждан Украины и Белоруссии получили бы возможность принимать участие в строительстве и возрождении России».

Он добавил, что ему бы очень хотелось закрепить в конституции РФ «право на ирреденту – воссоединение всего русского мира». Безпалько считает, что «тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение».

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон страны не намерена затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы. В заявлении говорится, что рабочая группа должна проанализировать и систематизировать поступающие через ее членов предложения «в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России». […]