Эрдоган заявил о «решительном завершении сделки» по С-400

19.01.2020, 15:12, Новости дня

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон страны не намерена затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы. В заявлении говорится, что рабочая группа должна проанализировать и систематизировать поступающие через ее членов предложения «в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика