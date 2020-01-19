Эрдоган заявил о «решительном завершении сделки» по С-400

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
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Последнее: Рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон страны не намерена затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы. В заявлении говорится, что рабочая группа должна проанализировать и систематизировать поступающие через ее членов предложения «в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России». […]
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