Эрдоган заявил о «решительном завершении сделки» по С-400

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.





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