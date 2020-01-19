Актрису Русланову экстренно доставили в больницу

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Последнее: Один из поклонников, например, пообещал оплатить звезде билеты на самолет бизнес-классом, самый дорогой отель и перевести 300 тысяч рублей на счет. Мужчина планировал провести три дня в компании Даны Борисовой. Знаменитость от щедрого предложения, естественно, отказалась. Она поделилась перепиской с подписчиками личного инстаграм-аккаунта. Сообщение незнакомца Борисову позабавило. Особенно Дану рассмешило то, что обратно, по замыслу […]
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