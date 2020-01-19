Путин встретился с Эрдоганом в Берлине

19.01.2020, 15:05, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Берлине перед началом международной конференции по Ливии.

Встреча проходит при участии делегаций. Российскую сторону представляют врио министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин, передает ТАСС.

По информации организаторов, встреча продлится около 40 минут.

Открывая встречу с Эрдоганом, Путин поставил Россию и Турцию в пример, отметив, что страны научились находить приемлемые компромиссы, передает РИА «Новости».

Россия и Турция сделали очень хороший шаг, призвав к перемирию в Ливии, стороны прислушались к призыву, полномасштабные военные действия прекращены, подчеркнул Путин.

В ходе московских переговоров по Ливии не все удалось решить, одна из сторон пока заявление не поддержала, но нужно двигаться дальше, скзаал глава российского государства.

В воскресенье Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье пройдет международная конференция по Ливии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Один из поклонников, например, пообещал оплатить звезде билеты на самолет бизнес-классом, самый дорогой отель и перевести 300 тысяч рублей на счет. Мужчина планировал провести три дня в компании Даны Борисовой. Знаменитость от щедрого предложения, естественно, отказалась. Она поделилась перепиской с подписчиками личного инстаграм-аккаунта. Сообщение незнакомца Борисову позабавило. Особенно Дану рассмешило то, что обратно, по замыслу […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика