Путин встретился с Эрдоганом в Берлине

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Берлине перед началом международной конференции по Ливии.

Встреча проходит при участии делегаций. Российскую сторону представляют врио министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин, передает ТАСС.

По информации организаторов, встреча продлится около 40 минут.

Открывая встречу с Эрдоганом, Путин поставил Россию и Турцию в пример, отметив, что страны научились находить приемлемые компромиссы, передает РИА «Новости».

Россия и Турция сделали очень хороший шаг, призвав к перемирию в Ливии, стороны прислушались к призыву, полномасштабные военные действия прекращены, подчеркнул Путин.

В ходе московских переговоров по Ливии не все удалось решить, одна из сторон пока заявление не поддержала, но нужно двигаться дальше, скзаал глава российского государства.

В воскресенье Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье пройдет международная конференция по Ливии.

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