США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics опубликовала видео с первым полетом беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Беспилотник запустили с транспортника Hercules. В небе дрон провел более полутора часов, передает РИА «Новости».
Программа «Гремлины» подразумевает использование большого числа недорогих дронов, действующих роем для введения средств ПВО противника в заблуждение.
Каждый из беспилотников получит турбореактивный двигатель и сможет летать на расстояние до 1 тыс. километров. После выполнения задачи самолет-транспортник должен отлавливать беспилотники в воздухе.
В 2018 году Пентагон уже публиковал видео запуска БПЛА из серии Gremlins. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как беспилотники изменят воздушный бой будущего.
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