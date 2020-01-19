США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

19.01.2020, 15:05, Новости дня

Американская компания Dynetics опубликовала видео с первым полетом беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

Беспилотник запустили с транспортника Hercules. В небе дрон провел более полутора часов, передает РИА «Новости».

Программа «Гремлины» подразумевает использование большого числа недорогих дронов, действующих роем для введения средств ПВО противника в заблуждение.

Каждый из беспилотников получит турбореактивный двигатель и сможет летать на расстояние до 1 тыс. километров. После выполнения задачи самолет-транспортник должен отлавливать беспилотники в воздухе.

В 2018 году Пентагон уже публиковал видео запуска БПЛА из серии Gremlins. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как беспилотники изменят воздушный бой будущего.



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