Врач предупредила об опасности чрезмерной любви к зеленому чаю

По словам врача Марвы Эмам, чрезмерное употребление зеленого чая может привести к проблемам со здоровьем. Например, оно вызовет частые головные боли. Соответствующая публикация появилась на странице доктора в Facebook.

Не так давно специалисты из Китая сделали вывод, что данный напиток увеличивает продолжительность жизни благодаря положительному влиянию на работу сердечно-сосудистой системы. Впрочем, Марва Эмам предупреждает, что слишком большое количество употребленного чая приведет к проблемам со здоровьем, например, человек будет менее стрессоустойчивым и более тревожным. Помимо этого, люди, в таком случае, будут жаловаться на головные боли, бессонницу и плохое психическое состояние. Среди других проблем – плохое функционирование желудочно-кишечного тракта и печени. Более того, организму свойственно терять полезные вещества, получаемые от продуктов, например, кальций и железо.

Вероятность анемии также повышается, поэтому, если данный недуг все же диагностирован, пить зеленый чай категорически запрещено. Беременным женщинам стоит отказаться от добавления этого напитка в рацион из-за повышенной вероятности выкидыша. Необходимо ограничивать себя 3 кружками зеленого чая в день, подытожила врач.

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Последнее: По словам врача Марвы Эмам, чрезмерное употребление зеленого чая может привести к проблемам со здоровьем. Например, оно вызовет частые головные боли. Соответствующая публикация появилась на странице доктора в Facebook. Не так давно специалисты из Китая сделали вывод, что данный напиток увеличивает продолжительность жизни благодаря положительному влиянию на работу сердечно-сосудистой системы. Впрочем, Марва Эмам предупреждает, что […]