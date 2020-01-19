В Австралии сотни тысяч рыб погибли из-за смытого в реки пепла от лесных пожаров

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сотни тысяч рыб погибли после того, как в реку Маклей дожди смыли пепел после лесных пожаров. Об этом пишет The Guardian.
Департамент первичной промышленности штата получает сообщения о мертвой рыбе в реке с декабря 2019 года.
Местные жители рассказали, что за последние 10 дней в реку смыло большое количество пепла и грязи, из-за чего в воде уменьшается количество кислорода.
Газета пишет, что погибли такие виды рыбы как австралийский окунь, угри, кефаль, сельдь, пескари и сом.
Профессир Ли Баумгартнер заявил изданию, что ситуация может иметь долгосрочные последствия. на десятилетия.
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.
Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В австралийском штате Новый Южный Уэльс сотни тысяч рыб погибли после того, как в реку Маклей дожди смыли пепел после лесных пожаров. Об этом пишет The Guardian. Департамент первичной промышленности штата получает сообщения о мертвой рыбе в реке с декабря 2019 года. Местные жители рассказали, что за последние 10 дней в реку смыло большое количество пепла […]
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