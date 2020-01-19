Автоновости: Обновленный кроссовер Toyota Venza возвращается в Россию

19.01.2020, 14:52, Новости дня

Японская компания Toyota анонсировала возвращение на российский рынок нового кроссовера Toyota Venza.

На протяжении продолжительного периода времени автомобиль пользовался высоким спросом у местных автолюбителей. Впервые кроссовер Venza поступил на российский рынок в 2008 году, однако уже спустя 8 лет производитель принял решение об уходе модели, не указав при этом никаких причин. Однако уже сейчас на финальной стадии находится новая модель Venza, которая в скором времени будет показана публике.

Специалисты японской марки уверены, что обновленный кроссовер Venza сможет завоевать высокую оценку у местных покупателей. Пока остаются неизвестными сроки выхода модели в России, а также ориентировочный ценник на кроссовер Venza.



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