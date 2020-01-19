Россияне вошли в тройку лидеров по покупке жилья в Турции

По итогам прошлого года российские граждане заняли третье место по приобретению жилья в Турции, свидетельствуют данные института статистики республики.
По информации РБК, число покупок жилья в Турции гражданами РФ выросло в 2019 году на 26% в сравнении с 2018 годом, всего было заключено 2,89 тыс. сделок.
По этому показателю россияне уступают только гражданам Ирака и Ирана – 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок соответственно. Также в лидерах Саудовская Аравия с показателем 2,2 тыс. сделок.
Наибольшим спросом среди иностранцев пользуется жилье в Стамбуле (более 20 тыс. сделок) и Анталье (почти 9 тыс.).
Между тем в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
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Последнее: По итогам прошлого года российские граждане заняли третье место по приобретению жилья в Турции, свидетельствуют данные института статистики республики. По информации РБК, число покупок жилья в Турции гражданами РФ выросло в 2019 году на 26% в сравнении с 2018 годом, всего было заключено 2,89 тыс. сделок. По этому показателю россияне уступают только гражданам Ирака и […]
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