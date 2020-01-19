Мнение: Натянули (о пластике лица)

Уже несколько дней я любуюсь на фотографии Пугачёвой. Одна из них краше другой.
Левую фотографию выложила сама Алка, правую — певица Валерия. На обоих снимках явно видна болезнь.
Фото: Соцсети
Что за хворь напала на Аллу Борисовну? Называется она разжижение мозга.
Безусловно, как женщина, я понимаю желание стать юной нимфой. Но посмотрите на снимки — разве это можно назвать хоть отдалённо молодостью? Объективно лицо Алки выглядит будто его натянули сзади — аж глаза у старухи вылезли из орбит.
У меня есть стойкое подозрение, что сзади, после натяжки, отрезали полтора-два квадратных метра излишков кожи. Или завязали их на макушке бантиком под париком.
На мой взгляд, такой «улучшайзинг» хуже даже губошлёпок мукл и всех прочих жертв подвальной косметологии, над которыми все смеются:
Фото: Соцсети
Не секрет, что с возрастом у людей едет кукушечка. Кто-то, как Копенкина совокупляет Прошку. Некоторые кормят котов и разводят в подъезде гадюшник, а одна бабушка не мыла жопу и размазывала руками говно по стене.
Пугачёва в свои за семьдесят тоже пострадала от возрастной деменции. Уж не знаю, соблюдает ли она гигиену, но вот алкоголь, курение, распутство и годы спровоцировали явный сдвиг чердака.
Натянуть кожу с лица на затылок и этому радоваться может только человек, который полностью утратил связь с разумом и реальностью.
Впрочем, молодящиеся неадеватные старухи со мной, конечно, могут не согласиться. А вы?
Источник: Лена Миро
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